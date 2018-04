Torsdag offentliggjorde The Secret Service National Threat Assessment Center en omfattende undersøgelse af samtlige 28 amerikanske masseskyderier i 2017. Studiet viser, at mændene bag sidste års brutale masseskyderier har én ting til fælles.

Undersøgelsen viser, at hvert masseskyderi blev udført af en mand, der havde »oplevet mindst en alvorlig stressfaktor inden for de sidste fem år«.

En stressfaktor kan her være familieproblemer, parforholdsproblemer, personlige problemer, problemer i skole eller med arbejdsmiljø eller konfrontationer med ordensmagten, der ikke har før til anholdelse.

Omkring halvdelen af angrebsmændene - cirka 54 procent - har en fortid med narkomisbrug og omkring 71 procent er tidligere straffede.

To tredje-dele af angriberne har haft symptomber på psykiske problemer af en art forud for deres angreb, men kun 25 procent af dem har været indlagt på hospitalet eller fået udskrevet medicin.

»De mest almindelige symptomer er relateret til psykoser - herunder paranoia, hallucinationer og vrangforestillinger - og selvmordstanker,« konkluderer rapporten, der er refereret i flere amerikanske medier, herunder NY Daily News.

En af 2017's mest vanvittige masseskyderier blev udført af Stephen Paddock, der fra 32. etage på et hotel i Las Vegas lod kugler regne ned over en tæt pakket contry concert i oktober. Hans motiv er uklart, men der sindsygdom at spore i hans familie og han havde mistet en større mængde penge i årene op til angrebene.

I november dræbte en anden skydegal tosse, Devin Patrick Kelley, 26 personer i en baptiskkirke i Texas. Han var i 2012 i retten for at overfalde sin kone og stedsøn og samme år flygtede han fra et sindsygehospital.

Undersøgelsen viser af angrebene i 2017 viser, at 82 procent af dem blev udført med skydevåben, mens 11 procent blev udført med biler og syv procent med knive. Af de 23 der benyttede et våben, havde de ti indkøbt våbnene ulovligt.

I kølvandet på skyderiet mod Parkland-skolen i februar og massakren i Las Vegas i oktober har politikere krævet, at sindsyge mennesker og kriminelle skal have sværere ved at anskaffe sig våben.