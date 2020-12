Om dagen læser 23-årige Ida til sosu-assistent, men i weekenderne fester hun løs og glemmer alt om corona og værnemidler.

Lørdag aften deltog hun i en stor piratfest på Rådhuspladsen i København, der blev lukket af politiet.

»I det moment, man gør det, tænker man ikke over, hvad det kan forårsage. Man tænker bare, at man hygger sig, og at man bare gerne vil have det sjovt. Man vælger at sige: 'Fuck det!'« siger Ida.

I hendes hverdag som studerende på en sundhedsfaglig uddannelse er corona ellers det altoverskyggende tema.

Eleverne bliver undervist i forsvarlig brug af værnemidler, så de ældre og mest udsatte borgere i samfundet bliver beskyttet mest muligt. Pandemien er også toneangivende for, hvordan eleverne gebærder sig på skolen.

»Man bærer mundbind, når man bevæger på skolen, og så tager vi det af, når vi sætter os ned,« siger Ida.

Ud over en teoretisk del består uddannelsen af flere praktikforløb på plejehjem, og her stilles der store krav til elevernes ansvarlighed.

»Jeg har lige været ude i praktik. Der fik jeg taget over 20 coronatest, og jeg brugte alle de forskellige værnemidler,« fortæller hun.

Jeg har festet langt mere i coronatiden end før

Men når Ida holder fri fra studierne, gør hun det, unge gjorde i stor stil før corona: Hun fester.

»Jeg har festet langt mere i coronatiden end før. Når man ikke må, så vil man gerne,« siger hun.

Regeringen har pålagt barer og restauranter at lukke klokken 22, men ifølge Ida har restriktionerne blot ændret måden, festerne foregår på.

»Når barerne lukker tidligere, tager man bare tidligere derind. I lørdags var vi 10 personer, der havde bestilt bord til 16.30,« fortæller hun.

Når barerne lukker, søger de unge ud på gaderne, hvor de prøver at finde andre unge at feste med. Både Ida og andre unge, B.T. har talt med, fortæller, at mange fester bliver holdt i det skjulte.

»Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private hjem. Der er det bare en opfordring. Engang i oktober var vi omkring 30 personer til en privatfest i en lejlighed,« siger hun med en stemmeføring, som om hun er i færd med at røbe en statshemmelighed.

Da baren lukkede i lørdags, gik Ida og hendes veninder ind på Rådshuspladsen. Klokken 22.10 var omkring 100 unge samlet omkring det store juletræ på pladsen.

Foran træet stod to julemænd og dansede ved siden af en soundbox, der pumpede basrytmer ud i decembernatten.»Folk stod i små grupper og var relativt gode til at holde afstand, synes jeg,« fortæller Ida, der selv iførte sig mundbind.

Min veninde fik et angstanfald og besvimede

Der gik dog ikke lang tid, før en patruljebil fra Københavns Politi dukkede op. Ved synet af de mange festglade unge tilkaldte betjentene forstærkninger, og snart stod der 15 politifolk på Rådhuspladsen.

De stillede sig i en ring rundt om forsamlingen – og det var ikke for at synge 'Højt fra træets grønne top'.

»De pressede os længere og længere ind. Der var nogle, der prøvede at løbe, men de blev stoppet og fik en endnu større bøde,« fortæller Ida.

Politiinspektør Paw Kaltoft fortæller, at festdeltagerne løb til alle sider, da politiet kom. 20 personer blev sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet og kan se frem til en bøde på 2.500 kroner. For Ida og hendes veninder var politiaktionen en voldsom oplevelse.

»Min veninde fik et angstanfald og besvimede. To andre veninder begyndte at græde. Vi havde ikke regnet med, at det blev så voldsomt,« fortæller hun.

Hun har forståelse for, at politiet lukkede festen på Rådshuspladsen, men der er én ting, der undrer hende:

»Hvorfor må man gerne gå tæt sammen på Strøget for at købe julegaver, men ikke stå for enden af Strøget og høre musik? De restriktioner giver ikke så meget mening.«

Selv om Ida deltog i festen, synes hun i bund og grund, det var forkert.

»I virkeligheden er det lidt ærgerligt, at man gør det, når man ved, hvad der kan ske. Men unge folk som os vil jo bare gerne have det sjovt. Jeg tror ikke, der er så stor forskel på 2. verdenskrig og corona. Dengang var der sikkert også unge, der festede, selv om der var udgangsforbud.«

Hvad tænker du om, at du som sosu-studerende kan risikere at smitte nogle, der er ældre og mere sårbare over for corona?

»Det ville være forfærdeligt, så jeg vil gå ned og blive testet på mandag. Det går jeg meget op i. Når jeg render rundt og gør sådan noget, så er det på mit eget ansvar, og jeg vil beskytte andre, så vidt det er muligt.«

Ida har ønsket at være anonym, men B.T. kender hendes fulde identitet.