Lærere og studerende på norsk universitet mindedes Maren Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) holdt mandag klokken 12 to minutters stilhed til minde om Maren Ueland, 28 år, og Louisa Vesterager Jespersen, 24 år.

USN har meddelt, at der blev holdt et minuts stilhed for hver af de to kvinder, som studerede på universitetet. Det skete på alle universitetets campusser.

Der blev også flaget på halv.

På Campus Bø i Telemark, hvor de to kvinder studerede, var institutleder Anette Bischoff ved universitetet en af de første, der skrev i mindeprotokollen til Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

Samtidig giver studerende udtryk for, at de er rystede over drabene.

- Det er tungt. Der er mange tanker og følelser omkring det, der er sket. Det kan vi se hos alle de andre studerende også. Det er noget, vi taler om meget, men det er samtidig meget vanskeligt, siger studenterleder Ole Henrik Jahre i Bø til norsk tv.

- Vi gik ikke på samme studie, men alle ser jo hinanden hver dag. Jeg tør ikke tænke på, hvordan det må være for dem, som gik på samme studie som dem, tilføjer Jahre.

På et senere tidspunkt vil der blive afholdt endnu en mindestund på Campus Bø i Telemark.

De to kvinder blev fundet dræbt i et bjergområde i Marokko mandag 17. december.

/ritzau/