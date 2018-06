Lørdag middag er der konstateret strømsvigt i dele af Roskilde, hvilket blandt andet påvirker trafikken mod Roskilde Festival.

Lyssignaler ved Roskilde er på grund af det strømsvigt, der har ramt dele af Roskilde, gået i sort. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter. Politihjemmeværn og politiet er derfor på plads for at afvikle trafikken.

'Hav tålmodighed som trafikant', lyder rådet fra politiet.

Roskilde: strømsvigt i dele af Roskilde, således at lyssignaler er "gået i sort". Trafik til #rf18 Roskilde Festival påvirkes heraf. Politihjemmeværn og politiet forsøger afvikling af trafikken efter bedste evne. Hav tålmodighed som trafikant #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) June 30, 2018

Til B.T. oplyser kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi ved 13-tiden, at der er kommet strøm tilbage i enkelte af de lyskryds, som politiet er til stede ved i den sydlige del af byen i forbindelse med festivalen.

»Andre lyskryds er stadig sorte. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, at det netop sker nu før åbningen af festivalen,« fortæller han.

Umiddelbart ser trafikken dog ud til at glide fint ved Holbækmotorvejens afkørsel 12 mod Roskilde.

»Men det er så først, når man kommer væk fra motorvejen og op i de almindelige gader, at man kommer til at opleve det med sorte lyskryds,« forklarer Martin Bjerregaard.

Påvirker madboder og værktøj

Strømsvigtet har også påvirket selve Roskilde Festival, som dog først åbner klokken 16 lørdag eftermiddag, fortæller B.T.'s reportere på stedet.

Blandt andet er strømmen gået i Mediebyen, hvilket betyder, at man i øjeblikket ikke kan købe mad.

»Alle kasseapparater er gået ned. Det samme er ovne og grill-steder,« lyder det.

Også backstage-området, hvor man endnu er ved at bygge scenerne op, er ramt.

»Man er ved at bygge Orange Scene færdig til onsdag, men dem, der skal bruge værktøj, som skal bruge strøm, kan ikke arbejde,« fortæller B.T.'s reporter.

To fejl på én gang

Den presseansvarlige hos Radius Elnet, der står for noget af strømmen i Roskilde - Morten Kidal - oplyser til B.T., at man forventer at have fikset fejlen om cirka to timer.

»Vi fik meldingen om strømafbrydelsen klokken 12:20, og cirka 3.100 beboere er ramt i den sydvestlige del af Roskilde. Så kompliceres det lidt af, at et andet el-selskab på Sjælland også har en fejl i området, hvilket berører Dyreskuepladsen (hvor festivalen afholdes, red.) og noget af bykernen. Vi regner med, at vores er klaret om cirka to timer,« fortæller han og tilføjer:

»Vi er ved at afklare, hvad der er skyld i afbrydelsen, men vi forventer, at det skyldes en fejl i vores eget net.«