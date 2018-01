Banedanmark har ingen prognose for, hvornår der igen kører tog mellem Langå og Skanderborg.

Aarhus. Fredag morgen er der indsat togbusser mellem Langå, Aarhus og Skanderborg samt Fredericia og Vejle. Det oplyser DSB og Banedanmark.

- Det skyldes en fejl på signalerne på grund af strømnedbrud i Aarhus. Banedanmark arbejder på at finde og rette fejlen, oplyser DSB.

En fejl på et relæ betyder, at der ikke kan sendes signaler ind og ud af Aarhus Hovedbanegård. Der er fredag morgen ingen prognose for, hvornår togene kører igen.

Togpassager i det jyske og primært i det østjyske skal forberede sig på forsinkelser og enkelte aflysninger, oplyser DSB.

- Vi kører togbusser i stedet for regionaltogene mellem Fredericia og Vejle via Børkop og Brejning. Fra Vejle mod Aarhus H henviser vi til intercitytog mod Skanderborg.

- Vi er ved at opdatere Rejseplanen med togbusserne. Det skyldes en fejl på signalerne på grund af strømnedbrud i Aarhus, lyder det på DSB's hjemmeside.

/ritzau/