Cirka 4200 husstande var lørdag aften ramt af et strømsvigt på Amager og Christianshavn.

København. Strømmen er nu tilbage i København efter at have været nede i et par timer lørdag aften.

Det oplyser Radius Elnet på Twitter omkring klokken 20.

Svigtet berørte omkring 4200 husstande på Amager og Christianshavn.

- På transformerstationen i Kløvermarken har vi fundet en defekt, og vi er nu i gang med at klarlægge, hvad problemet er, fortalte presseansvarlig Morten Kidal lidt efter klokken 19.

Det var forventningen, at strømmen ville være tilbage senest klokken 20.30.

/ritzau/