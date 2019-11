Otte personer kom lettere til skade ved kemikalieudslip på Rømø. 100 gæster samt personale evakueret.

100 gæster samt personalet i en svømmehal på Rømø er lørdag formiddag blevet evakueret efter et kemikalieudslip.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er sendt to ambulancer og en lægebil til svømmehallen, der ligger i Vestergade i Havneby.

- Otte personer føler sig skidt tilpas. De bliver tilset af lægen, som så afgør, hvad der videre skal ske med dem, siger politiets vagtchef Søren Strægaard.

Kort før klokken 13.30 oplyser politiet, at fire personer er kørt til tjek på sygehuset. Der er ikke meldinger om alvorligt tilskadekomne.

På Twitter skriver politiet, at kemikalieudslippet skyldtes en strømafbrydelse i et spabad, hvor der blev ved med at komme kemikalier i. Det betød, at der blev frigivet gasser.

Det er midt på eftermiddagen stadig uvist, hvilke gasser der blev frigivet.

- Vi skal have nogle teknikere ud for at undersøge nærmere, om det er farlige kemikalier eller eventuelt duftstoffer, der er sluppet ud, siger Søren Strægaard.

Politiet opfordrer gæster, der får astmalignende symptomer eller gener i luftvejene til at søge læge.

/ritzau/