En mor blev idømt en bøde for at offentliggøre billede af formodet blotter. Nu skal sagen til Højesteret.

København. Det skabte heftig aktivitet på Facebook, da en kvinde i august 2016 offentliggjorde et overvågningsbillede af en mand, som hun mente var blotter.

Manden havde blottet sig for kvindens datter og en veninde ved en butik i Vordingborg, og billedet blev delt over 1000 gange på det sociale medie.

Men det var ikke i orden at offentliggøre billedet, afgjorde både by- og landsretten senere. Nu sendes sagen videre til landets øverste retsinstans - Højesteret. Det har Procesbevillingsnævnet givet tilladelse til.

Ved Retten i Nykøbing Falster blev moren i sommeren 2017 idømt en bøde på 5000 kroner. Denne dom stadfæstede Østre Landsret senere.

Kvinden blev dømt for uden samtykke at have videregivet personfølsomme oplysninger i form af overvågningsbilledet.

Manden, som blev anklaget for at have blottet sig, blev dømt for blufærdighedskrænkelse i 2016. Han fik ti dagbøder på hver 250 kroner.

Det er fjerde gang, at sagen behandles i retten. Første gang blev kvinden frifundet, fordi anklagemyndigheden havde rejst tiltale efter en forkert paragraf.

Først havde anklagemyndigheden fejlagtigt rejst tiltale mod hende for at have overtrådt persondataloven som dataansvarlig, men hun blev frikendt, fordi dette er forretningens ansvar. Det har forretningen siden fået en bøde for.

/ritzau/