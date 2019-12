En tidligere soldat ville efter alt at dømme have tilstået drab onsdag, men endte alligevel med at nægte.

Skuffelsen blandt de pårørende til den dræbte Thomas Juhl var enorm onsdag formiddag ved Retten i Glostrup. Der var tårer og hovedrysten over det udfald, som dagens retsmøde fik. En enkelt ed eller to blev der også fremstammet fra tilhørerrækkerne.

Det var et retsmøde, som ellers efter planen skulle afslutte sagen om drabet på 47-årige Thomas Juhl, der en morgen i marts i år på Stengårds Allé i Lyngby blev dræbt af tre skud fra en pistol. En pistol, som aftenen forinden var blevet stjålet fra gardekasernen i Høvelte.

På retslisten stod der "tilståelsessag", og alle havde derfor forventningen om, at den 43-årige tidligere soldat, som er sigtet i sagen, ville tilstå. Han var da også mødt op og havde taget plads i midten af det lille retslokale.

Han rettede dommer Janne Rostrup Hansens udtale af hans efternavn og bekræftede sin fødselsdato i maj 1976, inden hans forsvarsadvokat Finn Bachmann tog over.

For dagens retsmøde skulle ikke alene handle om, hvorvidt den 43-årige skulle dømmes, og hvor lang en straf han skulle have. Det skulle også handle om erstatning til de efterladte.

Thomas Juhls søn, hans mor og hans kæreste har alle fremsendt et erstatningskrav. Ved en almindelig retssag bliver sådanne krav også behandlet af retten.

Men Finn Bachmann krævede at få erstatningsdelen udskilt fra sagen. For først i løbet af den seneste uge har han modtaget kravene, som hans klient ikke umiddelbart vil imødekomme.

Thomas Juhls kærestes advokat havde inden sagen accepteret, at kravet ikke blev behandlet. Men advokat Ole Larsen, som repræsenterer Thomas Juhls søn og mor, insisterede på at få det behandlet som en del af sagen.

Anklager Peter Rask argumenterede for, at retten kunne vælge at udskille spørgsmålet fra sagen, men det gik Janne Rostrup Hansen ikke umiddelbart med til. Og inden det lykkedes hende at få parterne til at enes, tog forsvarer Bachmann ordet.

- Jeg kan også gøre det ganske kort for at undgå den situation. Jeg kan sige på min klients vegne, at han nægter sig skyldig i dag.

Dermed fik den 43-årige ikke mulighed for at forklare om sagens sigtelser, der handler om, at han skulle have stjålet en Neuhausen-pistol på Høvelte Kaserne aftenen før drabet og skudt Thomas Juhl den følgende morgen.

Tilhørerne fik heller ikke svar på, om det bundede i, at Thomas Juhl var kæreste med en kvinde, som den 43-årige tidligere var kæreste med.

Anklagemyndigheden skal nu rejse en tiltale i sagen, der som udgangspunkt skal behandles af et nævningeting. Der kan derfor gå flere måneder, før sagen kommer for retten.

Dog skal der efter planen være et nyt retsmøde 8. januar. Janne Rostrup Hansen besluttede nemlig at forlænge den 43-åriges varetægtsfængsling frem til den dato, foreløbig. Det protesterede han ikke imod.

/ritzau/