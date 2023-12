Da en caféejer i 'Pisserenden' fik besøg af politiet, der ville se videoovervågning i forbindelse med flere anmeldelser om voldtægt, begyndte kvarterets beboere at undre sig.

Beboerne i det lille københavnerkvarter i Indre By søgte aktindsigt i antallet af anmeldelser, og det viste, at det lille område har været gerningsstedet for overraskende mange voldtægter de seneste 16 måneder.

Her er der blevet anmeldt mindst 15 seksuelle overgreb, som skulle have fundet sted i de gamle gader.

Fredag aften kommer kvarterets beboere med en klar markering for at gøre opmærksom på problemet.

Ifølge Nana Nørgaard, som bor i kvarteret og som har været med til at stable aktionen på benene, så har beboerne en fornemmelse af, at problemet er blevet værre, selvom de ikke har tal fra forrige år.

»Vi ved jo ikke, hvad det skyldes, men vi har en formodning om, at flere af sagerne har forbindelse til nattelivet. Vi er et lille område med mange beværtninger, og vi er glade for at være et levende kvarter, men barmiljøet i især Vestergade tiltrækker nogle mennesker, som tror, at de kan opføre sig, ligesom de vil,« siger Nana Nørgaard.

Hvis man regner antallet af anmeldelser ud på antallet af beboere i området, så har der været en voldtægtsanmeldelse for hver 149 borgere i Pisserenden.

Nana Nørgaard og beboerne bag aktionen håber, at de kan gøre opmærksom på det store problem, som hersker i nattelivet i Pisserenden. Foto: Benjamin Wendelboe

Hvis for eksempel Frederiksberg Kommune med sine 105.000 borgere skulle have fulgt samme frekvens, så skulle der være foretaget 700 voldtægtsanmeldelser i samme tidsrum, skriver Politiken.

I realiteten har der »kun« været 25 anmeldelser på Frederiksberg.

Aktionen fredag aften skal markere, at beboerne er blevet opmærksomme på problemet og for at gøre de festglade mennesker i gaden opmærksom på problemet i kvarteret.

»Det allervigtigste for os er at sende et signal til dem, der gør det, at det skal stoppe. Vi ved godt, at det er naivt at tro, at voldtægtsforbrydere holder op, hvis de ser en plakat, men forhåbentlig kan vi forhindre den næste voldtægt ved at gøre folk opmærksomme på, at der er et alvorligt problem« siger Nana Nørgaard.

Beboeraktionen finder sted fredag aften klokken 22.00 i krydset mellem Vestergade og Larsbjørnsstræde.