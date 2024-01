En række bilister risikerer at miste kørekortet efter at have kørt med så tilisede forruder, at deres udsyn var uforsvarligt ringe.

To af de i alt syv bilister blev standset ved skoler på Vestegnen, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

»Man gambler med andre trafikanters sikkerhed, hvis man kører rundt uden at kunne se ordentligt ud af ruderne,« siger politikommissær Claus Stoltenberg i pressemeddelelsen.

»Det er førerens ansvar at rengøre ruderne, og det følger vi op på med flere kontroller i de kommende kolde dage«.

Seks ud af de syv sigtede bilister har fået en betinget frakendelse af kørekortet i tre år plus en bøde på 2.500 kroner.

Politiet opfordrer til, at bilister husker at fjerne is fra ruderne, da de er til stor fare for bløde trafikanter.