28 mænd og kvinder er tiltalt for at bryde loven ved at omgå kryptering af tv-signaler. Hovedmand er dømt.

Gennem flere år fuskede 24 sønderjyder og 4 vestjyder sig til gratis satellit-tv, men onsdag i denne uge skal regningen - og mere til betales - hvis det står til Bagmandspolitiet.

De 28 er anklaget for at have brugt pirat-tv-bokse til at omgå det krypterede tv-signal, som de har kunnet modtaget via parabolantenner. Det er en overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lyder det i de 28 anklageskrifter.

Hos Bagmandspolitiet fortæller senioranklager Kaare Linde, at sagen begyndte med en anmeldelse fra en rettighedshaver om, at tv-signalerne blev delt ulovligt. På den baggrund indledte Bagmandspolitiet en efterforskning, og i april 2018 slog man så til.

Der blev foretaget ransagninger og beslaglæggelser flere steder, og 6. maj i fjor blev hovedmanden i en tilståelsessag idømt 30 dages betinget fængsel. Han blev desuden dømt til at betale cirka 450.000 kroner i erstatning til tv-udbyderne.

Han blev dømt for via en server at have delt den dekrypterende funktion, som hans tv-boks med tilhørende tv-kort havde til en række personer.

Retten i Sønderborg skal onsdag behandle sagen mod de 28 mænd og kvinder, som gjorde brug af mandens deling og på den måde fik gratis tv.

Bagmandspolitiet vil have dem idømt bøder på 15.000 - 20.000 kroner. Størrelsen afhænger af, hvor længe de har set pirat-tv. Samlet set løber bødekravene op i en lille halv million kroner.

Derudover er der et krav om beslaglæggelse af de piratbokse, som de har anvendt til at kunne afkode de krypterede signaler.

Endelig bliver sortseerne mødt af et erstatningskrav fra tv-udbyderne. Kravene ligger mellem cirka 5500 og 34.000 kroner.

Samlet set løber erstatningskravene op i et beløb, der svarer til det beløb, som hovedmanden blev dømt til at betale i fjor. Det betyder dog ikke, at rettighedshaverne kan få erstatning to gange.

Ifølge Kaare Linde betyder det blot, at rettighedshaverne har mulighed for at inddrive pengene enten hos sortseerne eller hos hovedmanden.

Flere af de tiltalte har ifølge Kaare Linde tilkendegivet, at de erkender deres brøde og derfor ikke vil møde om i retten onsdag. Det vil i så fald resultere i en udeblivelsesdom.

19 af de tiltalte er fra Als - flest fra Augustenborg. Tre andre er fra Bylderup-Bov, mens én er fra Tinglev, og én er fra Toftlund. Men tv-signalerne er også blevet modtaget nord for Kongeåen. Fire af de tiltalte er fra Videbæk.

/ritzau/