Cyklende tyve er på spil i Nørremarken i Køge.

Helt konkret skulle der være tale om to mænd, der cykler rundt på Mountainbikes og begår indbrud.

Særligt Nørremarken har været plaget af de to rullende tyveknægte.

Det skriver TV 2 Kosmopol, der har set et Facebook-opslag fra Midt- og Vestsjællands Politi.

På det sociale medie skriver politiet, at overvågningskameraer har fanget de maskerede mulige gerningsmænd.

»Politiet vil gerne opfordre til, at man – udover at sikre sin bolig – er opmærksomme på, hvem der færdes i ens nærmiljø, og at man ringer 114, hvis man om natten skulle se personer, der kunne passe på signalementet«, skriver politiet i gruppen Det sker i Køge.