Klokken 13 afholder Stram Kurs en demonstration på Emblasgade 1 på Østerbro i København.

Partiet Stram Kurs varsler på Facebook, at partiet tirsdag vil demonstrere på Emblasgade i København, der ligger tæt på en moské.

Demonstrationen begynder klokken 13 på Emblasgade 1.

Politiet meddeler klokken 13.10, at de har meddelt Stram Kurs og Rasmus Paludan, at de ikke kan afholde demonstration på Emblasgade, som de har planlagt.

Det er anden gang tirsdag, at partiet får en demonstration afvist.

Det yderliggående parti med Rasmus Paludan i spidsen skulle have holdt en demonstration på Blågårds Plads tirsdag klokken 13.30. Men Københavns Politi valgte at forbyde partiet at demonstrere i området af frygt for ny uro.

I den forbindelse oplyste politiet dog, at man er "indstillede på at overveje alternative lokaliteter og/eller tidspunkter for demonstrationen i dialog med Stram Kurs".

Tidligt tirsdag formiddag blev politiet kontaktet af en borger, der havde set en mistænkelig genstand på Blågårds Plads.

Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, blev tilkaldt, og her kunne man konstatere, at der var tale om genstand, der ligner en granat.

Det er anden gang på kun få dage, at myndighederne har undersøgt eksplosiver i hovedstaden.

Natten til søndag eksploderede en bil i Mjølnerparken. Her skulle Paludan have demonstreret, men på grund af eksplosionen blev demonstrationen flyttet til Blågårds Plads.

/ritzau/