Politiet stoppede lørdag eftermiddag Stram Kurs-demonstration efter uro. Lørdag aften er der ny demonstration.

Lørdag demonstrerede Stram Kurs og partileder Rasmus Paludan i Korsør, og det udviklede sig ifølge politiet så voldsomt, at demonstrationen måtte opløses.

En gruppe på 100-150 personer mødte op uden at have ansøgt om moddemonstration, da Stram Kurs var i gang med at demonstrere på Motalavej i Korsør, skriver B.T.

Og da der blandt andet blev kastet ting mod politiet, måtte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opløse forsamlingen og stoppe demonstrationen af hensyn til alles sikkerhed, fortalte politiinspektør Kim Kliver til B.T. tidligere på dagen.

- Det udviklede sig i en uheldig og uacceptabel retning, sagde Kim Kliver til avisen.

Balladen har dog tilsyneladende ikke afskrækket Stram Kurs, der igen demonstrerer lørdag aften i Korsør.

Kim Kliver siger lørdag aften til Ritzau, at Rasmus Paludan foretager en ny demonstration.

Det informerer partilederen også om i et opslag på sin Facebook-profil.

- Demo fortsætter på Nankes Plads kl. 21.15 i Korsør, skriver Rasmus Paludan.

/ritzau/