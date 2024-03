64 passagerer landede med SAS-fly i Københavns Lufthavn under corona uden at have gyldig negativ covid-test.

SAS er i en straffesag i Københavns Byret sat under tiltale for at have overtrådt en regel under pandemien.

Fra Barcelona, Malaga, Frankfurt og en række andre steder landede selskabets fly i Københavns Lufthavn i foråret 2021 med passagerer, der ikke kunne fremvise en negativ covid-test, som var gyldig, fremgår det af anklageskriftet.

I alt 64 passagerer indgår i sagen, og på nær en enkelt var alle i transit.

I et retslokale på størrelse med en stor dagligstue giver anklager og forsvarer mandag formiddag hinanden hånd, men for tre år siden var samfundslivet helt anderledes. En række restriktioner var sat i værk for at hindre smittespredning.

- De skiftede løbende, siger en politiassistent, som afhøres som vidne, om sin oplevelse af reglerne.

Nogle passagerer var stressede og forvirrede, fortæller en paskontrollør. Landes status vekslede mellem rød, gul og grøn.

Ingen af de 64 rejsende, som sagen angår, er dog indkaldt som vidner. Det ville være "uforholdsmæssigt", siger anklageren, senioranklager Camilla Nørlev, i retsmødet. I stedet afhøres ansatte i politiet.

Luftfartsselskabet nægter sig skyldig. Blandt andet henviser SAS til, at byretten i en tidligere prøvesag, som angik tre passagerer, frifandt selskabet.

At anklagemyndigheden ikke gik videre til landsretten for at få en domfældelse har betydning, fremhæver selskabets forsvarer, advokat Hans Jakob Folker, ved retsmødets begyndelse.

På en enkelt flyvning manglede hele 35 passagerer en gyldig negativ test.

- Det var helt vildt, bemærker en politiassistent i retten.

Flyet kom fra Mallorca og skulle egentlig været fløjet direkte til Stockholm. Men det blev omdirigeret og landede derfor i København.

Ifølge en mailkorrespondance mellem to ansatte i SAS havde paskontrollen lovet selskabet, at der i den situation med transit ikke var behov for en covid-test, som var mindre end 24 timer gammel.

Også otte andre luftfartsselskaber har været sigtet for at overtræde reglen. Alle disse sager er imidlertid sluttet, oplyser senioranklageren.

Mandag ved middagstid ønsker hun ikke at oplyse nærmere om det bødekrav, hun senere vil præsentere dommeren for.

/ritzau/