En 26-årig mand har fået skærpet sin straf for at have rystet sin lille datter så voldsomt, at hun døde af det.

Da sagen var for byretten, fik den unge mand tre år og seks måneders fængsel for rystevolden, der blev begået mellem jul og nytår i 2016. Onsdag faldt dommen i ankesagen i Vestre Landsret, og straffen blev hævet til seks års fængsel.

Det oplyser Anklagemyndigheden på Twitter.

Nævningeting i VL finder 26-årig mand skyldig i rystevold mv. mod sin 6 uger gamle datter, der døde af volden, begået mellem jul og nytår 2016 i Vejle. Straffen skærpet fra fængsel i 3½ år til fængsel i 6 år. #anklager — AnklagerSAV (@AnklagerSAV) June 27, 2018

Det var sidste år, den 25-årige spædbarnsfar af et enigt nævningeting blev fundet skyldig i ruskevolden i Retten i Kolding. Efterfølgende ankede Statsadvokaten i Viborg dommen, da man ikke mente, at tre og et halvt års fængsel var nok.

I byretten forklarede manden, at det var første gang, han passede datteren alene i længere tid, da han om eftermiddagen den 27. december 2016 pludselig opdagede, at hans lille datter ikke var ved bevidsthed, da han skulle til at give hende mad.

I den forbindelse erkendte manden, at han havde rusket hende, fortalte hans forsvarer, Troels Lind Pedersen, til Ritzau.

»Det gjorde han for at få liv i hende. Han nev hende også. Derfor har hun også en række blå mærker,« sagde advokaten dengang.

Mandens fremgangsmåde var imidlertid så voldsom, at pigen pådrog sig et lårbensbrud og flere hjerneblødninger. To dage senere afgik hun ved døden på hospitalet. Hun blev blot 42 dage gammel.

Under sagen argumenterede anklager Anna Holm omvendt for, at faderen havde rusket datteren med henblik på at forvolde skade - ikke for at genoplive.

