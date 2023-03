Lyt til artiklen

For en 25-årig narkohaj var det ikke heldigt, at hans straffesag blev anket til landsretten.

I Københavns Byret blev han i oktober 2020 idømt en straf på otte måneders fængsel.

Men i Østre Landsret fandt dommerne onsdag, at en 12 gange så hård straf – altså otte års fængsel – var passende.

Landsrettens dommere gav anklageren medhold i, at den nu 25-årige mand i maj 2020 havde hentet en pakke med 10 kilo kokain på Abildager i Brøndby.

Kort efter blev han om eftermiddagen anholdt tæt på krydset Ørestads Boulevard og Vejlands Alle, mens han var i besiddelse af den forseglede pakke.

Da han dagen efter sin anholdelse blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig, men ønskede ikke at svare på spørgsmål.

Fem måneder senere hævdede han dog i Københavns Byret, at han ikke var klar over, at den hentede pakkede indeholdt kokain.

Han havde angiveligt fået fortalt, at det drejede sig om hash, som det udløser en langt mildere straf at besidde.

Den forklaring fejede Østre Landsret dog fuldstændig til side, da byrettens dom onsdag blev 12-doblet.

Landsretten lagde ikke mindst vægt på en række beviser fra den krypterede mobilplatform EncroChat, som viste sig stærkt belastende for den 25-årige narkohaj. Eksempelvis en række billeder af prægede kokainplader, hvis »logoer« fuldstændig svarede til dem, der blev fundet på de 10 kilo kokain, som han blev anholdt med.

Det krypterede Encrochat-system blev indtil sommeren 2020 brugt lystigt at især organiserede kriminelle over hele verden, når der eksempelvis skulle aftales køb og salg af hård narko.

Men omkring marts 2020 lykkedes det med fransk politi i spidsen myndighederne at infiltrere og dekryptere det lukkede netværk.

Det gav politiet adgang til samlet 120 millioner lyssky datatransaktioner – blandt andet også mellem narkohajer i Danmark.

Det omfattende Encrochat-materiale har blandt andet været det bevismæssige omdrejningspunkt i en række andre sager i det enorme sagskompleks, som politiet har døbt Operation Sixpence.

Her er der tale om et af danmarkshistoriens største narkokomplekser. Sagerne har vist sig at have tråde til både bande- og rockermiljøet, ligesom også en række tidligere narkodømte igen er kommet grundigt i politiets søgelys.

Der er allerede udmålte over 50 års fængsel i en halv snes andre sager i komplekset, hvor den 25-årige mand også er blandt de ni formodede hovedmænd, der senere år står tiltalt i en langstrakt nævningesag med over 35 planlagte retsdage.

Her er den 25-årige tiltalt i tre forhold om sammenlagt 25 kilo kokain. Men foreløbig kan han altså se frem til netop at have fået otte års fængsel for 10 kilo.

