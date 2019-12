Motorvejen ved Odense S i vestlig retning er lige nu spærret, da et stort uheld har ramt stedet.

Seks biler er involveret i uheldet.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Her skrives det også, at der lige nu arbejdes på 'højtryk' for at få ryddet vejen igen.

Lige nu er der nemlig lukket ned på strækningen, så politi kan arbejde på stedet.

»Vi er på stedet lige nu og arbejder på at få bilerne ud til siden, og det kan godt tage lidt tid,« siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard til B.T.

Han fortæller samtidig, at der ikke umiddelbart er nogen, der er kommet svært til skade i uheldet.

»Der kan godt være nogle, som har fået nogle knubs, men ikke alvorligt tilskadekomne - og vi har ikke sendt ambulance til stedet,« uddyber han.

Endnu står det ikke klart, hvad der er sket. Det skal de videre undersøgelser på stedet vise, forklarer vagtchefen.

Som afslutning på tweetet lyder en opfordring til bilister på vejene.

'Pas nu godt på hinanden i trafikken og hold god afstand.'

B.T. følger sagen.