Beboerne på en gård i den lille by Bramming sydøst for Esbjerg var søndag eftermiddag udsat for lidt af et uheld.

Pludselig blev hele gårdens stuehus dækket af røg. Og det hele skete, mens den kvindelige beboer var alene hjemme.

»Anmeldelse om gårdbrand i Nr. Høe ved Bramming, hvor der er kraftig røgudvikling fra stuehuset. Ingen fare for personer eller dyr - brandvæsnet er fremme,« skrev Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter kl. 15:39.

Men hvad var så årsagen til den kraftige røg?

Svaret har Erik Lindholdt, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, da B.T. søndag eftermiddag kl. 17:30 taler med ham.

»Jeg har lige talt med vores brandteknikker på gården, og ilden er nu slukket,« siger vagtchefen og tilføjer:

»Der var sket det, at en slukket varmeblæser var tilsluttet strømmen, og derfor begyndte den at nedsmelte. Det betød, så der kom kraftig røg.«

Men der var ikke nogen, der kom noget til?

»Nej. Der var en kvindelig beboer, som selv havde reddet sig ud. Men hun har fået lidt røg,« siger vagtchefen.

Heller ikke nogen af dyrene på gården kom noget til, da ilden fra den nedsmeltede varmeblæser ikke nåede de andre bygninger på gården.

Så uheldet endte ikke med nogen tilskadekomne.

Heldigvis.