Der er sket et stort uheld i Roskilde ved Holbækvej.

En fodgænger er blevet påkørt.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

'Holbækvej er spærret i begge retninger mellem Møllehusvej og Fælledvej efter færdseluheld, hvor bilist har påkørt fodgænger. Redningspersonale og politiet arbejder på stedet. Tidshorisont ukendt. Find alternativ rute,' skriver politiet.

Klokken 12.28 skriver politiet følgende på Twitter.

»Holbækvej er igen for trafik i begge retninger. 55-årig spirituspåvirket mandlig bilist kørte mod øst og påkørte i fodgængerfelt en kvindelig fodgænger, der nu er fløjet til Rigshospitalet til undersøgelse/behandling.«

Vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi fortæller til B.T., at kvinden er uden for livsfare.

Der er tale om en midaldrende kvinde, der er blevet påkørt, og de stadig mangler at finde ud af, hvem hun er, så de kan underrette de pårørende.

Bilisten fik foretaget en alkometertest på stedet, som ifølge vagtchefen gav en promille, der var et godt stykke over det tilladte, og politiet var derfor ikke i tvivl om, at der er tale om spirituskørsel.

Manden er anholdt og skal have foretaget en blodprøve, inden han skal afhøres af politiet.

Opdateres...