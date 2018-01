Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Fire biler er fredag eftermiddag involveret i et færdselsuheld på Ribevej mellem Gram og Gabøl.



»Der meldes om personskade derude, men lettere personskade,« siger vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



»Vi er lige nu ved at få dem (personerne i bilerne, red.) over i en ambulance og væk, så vejen kan åbnes igen,« lyder det fra vagtchefen.



I forbindelse med uheldet blev vejen kortvarigt spærret.



Kort før kl. 17.00 oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at vejen nu er genåbnet.



Færdselsuheld på Ribevej mellem Gram og Gabøl betyder, at vejen er spærret. 4 biler involveret, men heldigvis uden alvorlige personskader. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 26. januar 2018