Et træ væltede ned i et hus i Charlottenlund i går i forbindelse med stormen Malik. Træet endte med at ødelægge taget og første sal på huset.

Gårsdagens melding lød på, at familien var kommet ud i god behold, men ifølge sn.dk er et barn blevet kvæstet.

Ifølge sn.dk er barnet kommet alvorligt til skade med hovedtraumer, i forbindelse med at træet væltede ned.



»Der er to store træer på 12-15 meter på Krathusvej, der vælter i forbindelse med stormen. Det ene træ vælter hen i det andet træ, som så vælter ned over et hus, der mere eller mindre bliver kløvet i to,« siger vagtchef Michael Dalby fra Nordsjællands Politi til mediet.



I huset bor en børnefamilie med tre børn. De to andre børn er umiddelbart ikke kommet noget til.

Ulykken blev anmeldt klokken 18.50, og politiet kan for nuværende ikke oplyse hvem af de tre børn der er tale om.

Det oplyser dog, at alle fem familiemedlemmer er blevet tilset på hospitalet.

