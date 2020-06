En anmeldelse om en tilskadekommen, ung mand via 112 fik i nat Sydsjælland- og Lollands Falsters Politi til at rykke ud i et sommerhusområde.

Anmeldelsen gik på, at manden havde skåret sig voldsomt i den ene arm, men da politiet kom frem, viste det sig, at skaderne var påført af en anden mand - som var stukket af.

»Der blev ringet ind til os kl. 02.04 i nat, og her lød det, at der var en mand, der var kommet til skade, fordi han havde skåret sig i den ene arm, men da vi kom frem, viser det sig, at der er sket noget vold,« lyder det fra vagtchef ved Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi, Lars Denholt.

Det fik politiet til at afspærre hele sommerhusområdet, som ligger ved Næsby Strand, af to omgange. Første gang de spærrede af var i løbet af natten, hvor de gennemsøgte området med hunde. Men de fandt ikke noget.

Derfor spærrede de området af igen søndag formiddag.

»Vi har søgt efter gerningsmanden i nat og så igen her til formiddag, hvor vi gik i gang med en ny søgning. Det er ikke unormalt efter en søgning om natten, at man så laver en ny for at lave en krydssøgning, for at se, om der er noget, vi har overset,« siger vagtchef ved Sydsjælland- og Lollands Falsters Politi.

Det har der tilsyneladende været, for politiet fandt i løbet af formiddagen gerningsmanden - en 30-årig mand.

Ligeledes fandt man et eller flere våben i området, men vagtchefen kan ikke oplyse, hvilket våben eller hvor mange våben det drejer sig om.

Det vides endnu ikke, om de to mænd, den 30-årige gerningsmand og det 20-årige offer, kender hinanden, men begge er ifølge politiet fra lokalområdet.

Det er desuden uvist, hvad der ligger forud for voldsepisoden. Den 20-årige blev kørt til skadestuen, men er umiddelbart sluppet for alvorlige skader.

Den 30-årige blev søndag formiddag umiddelbart efter sin anholdelse fremstillet i grundlovsforhør. Han er nu varetægtsfængslet.

Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi melder, at de er færdige med alt arbejde i området.