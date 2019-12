Et stort slagsmål på Nørrebro Station fik lørdag aften Københavns Politi til at rykke ud.

Der var omkringt ti personer involveret i episoden, hvor der blandt andet er blevet stukket med kniv og slået med køller.

Anmeldelsen kom klokken 17.39. Det skriver TV2.

En person er kørt på skadestuen. Det vagtchef Kristian Rohdin fra Københavns Politi.

»Vi forsøger at klarlægge motivet,« siger han til Ritzau og fortsætter:

»Det var et større slagsmål. Nogle bløder, og der er formentlig stukket med kniv og slået med køller. Vi har ikke noget overblik endnu, og derfor er vi massivt til stede.«

»Vi ved endnu ikke, om det er akut opstået, eller om nogle har aftalt at mødes. Det er ikke banderelateret,« siger Kristian Rohdin til Ritzau.

Ved du noget eller så du episoden, så send os en mail på ammo@bt.dk

Politiet ved Nørrebro Station Foto: Bjørn Nielsen Vis mere Politiet ved Nørrebro Station Foto: Bjørn Nielsen

Politiet fokuserer lørdag aften på at indsamle og kigge på videoovervågning fra stationen.

Desuden vil flere bejtente tale med vidner til episoden.

Man forsøger lige nu at få et overblik over tilskadekomne.

Der er endnu ingen anholdt i sagen.