Politiet undersøger lørdag omstændighederne bag et større slagsmål i det centrale Aarhus.

Det har fundet sted nær Den Gamle By, skriver TV 2 Østjylland.

Mediet har delt billeder fra stedet, hvor nogen har efterladt en pakke Lambi-toiletruller smurt ind i blod.

Østjyllands Politi bekræfter over for mediet at have været til stede men vil ikke kommentere sagen yderligere.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra politiet men følger sagens udvikling.

Det er uklart, hvad der har foranlediget slagsmålet, hvem og hvor mange der er kommet til skade, og hvor de involverede parter befinder sig nu.

Opdateres ...