To personer skal fremstilles i grundlovsforhør fredag i sag om våben som følge af større aktion.

Der er fredag formiddag et større politiopbud ved politigården i Odense. Det skyldes, at to personer efter planen skal fremstilles i grundlovsforhør senere på dagen.

Ifølge Ritzaus oplysninger omhandler sagen blandt andet våbenbesiddelse.

Det er specialenheden Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der står bag aktionen, hvor en eller flere personer fra rockergruppen Hell's Angels (HA) indgår.

Specialenheden SEØ beskæftiger sig med kompliceret og fremadrettet efterforskning af organiseret kriminalitet.

Ifølge TV2 Fyn har der natten til fredag været ransagninger på flere steder på HA-tilholdssteder i landet.

/ritzau/