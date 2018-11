Større gruppe fodboldfans opfører sig truende over for politiet, som er massivt til stede i Brøndby.

En større politiaktion er lørdag aften i gang nær Brøndby Stadion, hvor et sted mellem 50 og 100 maskerede fodboldfans er mødt op og opfører sig truende.

Det oplyser vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi kort efter klokken 22.30.

- Vi har en del uro i forbindelse med den fodboldkamp, der kommer i morgen, siger vagtchef Brian Holm.

- Det forsøger vi at håndtere. Det er lørdag aften, så man har sikkert brugt anledningen til at feste mere, end hvad godt er.

Ifølge Ekstra Bladet har politiet brugt tåregas og knipler mod gruppen af fodboldfans.

Det kan vagtchefen ikke bekræfte. Han fortæller, at der endnu ikke er meldinger om tilskadekomne eller anholdte.

Ifølge vagtchefen er flere betjente fra Københavns Politi dukket op for at assistere Københavns Vestegns Politi.

Han ønsker ikke at fortælle, hvor mange der er dukket op, men understreger, at der er nok betjente til at "håndtere situationen".

Ifølge Ekstra Bladet og BT, som begge har reportere på stedet, er gruppen af fans sortklædte og maskerede.

Den befinder sig nær en bodega, der ifølge begge medier er et kendt tilholdssted for Brøndby-fans. Politiet formoder, at der er tale om netop Brøndby-fans.

FCK gæster søndag Brøndby Stadion i Superligaen.

