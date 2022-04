Tirsdag aften måtte Østjyllands Politi sende flere patruljer afsted mod Aarhus V, hvor 10-15 unge mennesker var involveret i et voldsomt masseslagsmål.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for B.T.

Anmeldelsen kom klokken 19.39, efter personerne var kommet op at slås på en parkeringsplads på Lenesvej i Gellerup.

De var mellem 15 og 22 år.

»Nogle af de involverede skulle være bevæbnede med forskellige stik- og slagvåben,« fortæller kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen.

Da politiet nåede frem til stedet, var slagsmålet opløst. Hurtigt blev fire personer anholdt i nærheden af gerningsstedet.

»En 19-årig mand bliver anholdt, som vi kan genkende fra videoovervågning derude fra. Han bliver sigtet for grov vold for at have slået ud efter flere personer med et koben.«

Politiet skal nu klarlægge, hvad de øvrige anholdtes rolle har været.

»De unge havde spredt sig, da vi ankom, så vi efterforsker sagen nærmere for at finde ud af, hvem der har været med.«

Politiet ved endnu ikke, hvorfor slagsmålet brød ud, men de har teorier, fortæller Jakob Christiansen.

»Vores efterforskning peger på, at det er nogle stridigheder mellem enkelte personer, der har udviklet sig. Det tyder ikke på at være banderelateret.«

Nu skal politiet kigge nærmere på videoovervågning, spor, de har indsamlet, og vidneafhøringer for at finde frem til øvrige gerningsmænd.

Ingen af de unge er kommet til skade, så vidt politiet ved. Men det er ikke alle involverede, de har kendskab til endnu.