Det er ikke kun filtre med hundeører og stemmeforvrængning, der sendes frem og tilbage på Snapchat. Tydeligvis ikke.

Østjyllands Politi har nemlig afsløret en narkohandler på det sociale medie.

Det skete ved, at en betjent lavede en finte ved at udgive sig for at være køber af hash og skunk, skriver politikredsen i sin døgnrapport fredag.

Gennem Snapchat aftalte betjenten og sælger at mødes på en adresse i Risskov – dette formentlig til sidstnævntes store fortrydelse.

Torsdag sidst på eftermiddagen stod nogle civilklædte betjente fra specialpatruljen klar ved adressen, og på det aftalte tidspunkt dukkede en bil med to mænd, på henholdsvis 19 og 21 år, op.

Under visitationen af de to mænd og ransagning af bilen fandt politiet flere poser med skunk og hash og nogle tusinde kroner i kontanter.

Der lå desuden en mindre mængde kokain og nogle ulovlige tramadol-piller i bilen.

Både narko og penge blev beslaglagt af politiet, og den 19-årige og begge mænd blev sigtet for salg af euforiserende stoffer.

Det var dog ikke den eneste Snapchat-aftale som politiet havde lavet denne dag.

Senere samme dag blev en 18-årig mand og en 18-årig kvinde nemlig sigtet efter samme paragraf, skriver politiet.

De blev anholdt i byen Åbyhøj, hvor de troede, at de havde en aftale med en kunde gennem Snapchat, der skulle købe stoffer af dem.

I stedet var det dog betjente, der mødte op.