Der var bid, da tolderne i Københavns Lufthavn torsdag trak to personer, der netop var ankommet fra Sydamerika, til side.

I deres kufferter gemte sig nemlig noget, man ikke kunne se ved første øjekast.

Kufferterne var indrettet således, at der var dobbelt bund.

Og her gemte sig intet mindre end 4,4 kilo kokain. Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Det er et flot stykke arbejde, som tolderne har gjort. Sagen er nu overdraget til politiet, som står for den nærmere efterforskning,« siger Preben Buchholtz, kontroldirektør i Toldstyrelsen, om kokainfundet.

På Twitter skriver Københavns Politi, at man allerede ved de to personers ankomst var opmærksomme på dem. Myndighederne havde nemlig modtaget et tip fra de schweiziske ditto.

Personerne blev kort efter fundet anholdt, og fredag er de blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre. Her besluttede dommeren at varetægtsfængsle dem begge frem til 18. december.