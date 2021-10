Et 88 meter langt hollandsk fragtskib er stødt på grund i dansk farvand.

Helt præcist er skibet 'Beaumaiden' stødt på grund ud for Havvej i Sorthat Muleby, som ligger nord for Rønne på Bornholms vestkyst.

Det oplyser Bornholms Politi på deres Twitter.

Politikredsen fortæller yderligere, at hændelsen skete i nat klokken 03.27 cirka 300 meter fra kysten

Det hollandske skib var på vej fra belgiske Antwerpen til Tallinn i Estland, men stødte altså på grund natten til mandag.

Ifølge politiets oplysninger, så er skibet lastet med en form for gødning.

Der skulle dog umiddelbart ikke være en risiko for, at gødningen skulle sive ud og dermed bringe lasten i fare og i værste tilfælde forurene farvandet omkring Bornholms vestkyst.

Bornholms Politi er i øjeblikket i gang med at afhøre samtlige besætningsmedlemmer i form af den syv mand store udenlandske besætning på det hollandske skib, for at klarlægge de nærmere omstændigheder, og hvad der var lå til grund for uheldet.

Det vides endnu ikke, hvad der skal ske med skibet eller om hvordan de kommer videre med lasten til Tallinn.

Der er ingen meldinger om skader på hverken skib eller besætning og det ventes dog ikke at skabe nogle problemer for skibstrafikken.