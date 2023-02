Lyt til artiklen

Godt hjulpet på vej af en trailer-ejer er det lykkedes politiet at opstøve det, der ligner et større hælerlager.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i døgnrapporten, at de tirsdag morgen blev kontaktet af en trailerejer, som ved hjælp af et sporingssignal havde fundet sin stjålne trailer efterladt og gemt bag en større bygning i Kirke-Hyllinge-området.

Traileren med gods på var i løbet af natten blevet stjålet fra en adresse i Skibby, men kunne efterfølgende spores til dens nuværende placering, hvor trailerejeren mente, at der også var flere andre stjålne effekter.

Politiet kørte til stedet, hvor trailerejeren fik sin trailer genudleveret. Da politiet undersøgte området nærmere, fandt de adskillige andre effekter, der ikke umiddelbart havde sin naturlige placering det pågældende sted.

Det drejer sig om to motorbåde, en motorcykel, en bil, to vandscootere, tre trailere, en minigravko, tre cykler, en ATV, to bådmotorer, en banegokart og en cementblander.

Alle effekterne blev beslaglagt til nærmere undersøgelse i et forsøg på at finde frem til de respektive ejere, som politiet formoder har været udsat for en eller anden form for berigelseskriminalitet.

Politiet forsøger herudover også at finde frem til den eller de personer, som måtte have rådighed over området, hvor effekterne blev fundet.