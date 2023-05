Et decideret drama udspillede sig på en restaurant på anden pinsedag.

To tilfældige gæster blev beskudt af en mand med hvad politiet vurderer til at være en hardballpistol, mens de sad på en restaurant på Søndre Havn i Køge.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Politiet anholdt kort tid efter en 46-årig mand. Manden er sigtet, men løsladt efter afhøring, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til mediet.

Klokken 15.41 mandag fik politiet en anmeldelse om, at den pågældende mand netop havde skudt i retning mod dem uden at ramme med hardballpistolen.

Ifølge vidneforklaringer sad de pågældende gæster, to mænd på 22 og 24 år, ved et udendørs bord på restauranten, da de overhørte et skænderi mellem den 46-årige mand og en kvinde.

Manden og kvindens opførsel havde fået dem til at undre sig, og de mandlige gæster havde smågrinet lidt over det.

Noget, som den 46-årige tilsyneladende havde bemærket. Han tog nemlig en luftpistol frem, hvorefter han skød en enkelt gang i retning mod de to spisende mænd.

Ingen blev ramt af skuddene.

Der var tale om en lettere spirituspåvirket, 46-årig mand uden fast bopæl, som sad sammen med en 39-årig kvinde.

»Mændene gik hen mod den 46-årige, fordi de vurderede persontypen som ikke farlig. Den ene af gæsterne forklarede, at han kunne genkende den klassiske lyd af en luftpistol, når den går af. Derfor var han godt klar over, at det ikke var en 'rigtig' pistol,« siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Sjællandske Nyheder.

Manden var herefter cyklet fra stedet på en ladcykel. En cykel, som ved nærmere undersøgelse også viste sig at være meldt stjålet fra Københavns Vestegns politikreds i februar.

Da politiet fandt ham, tog han en 20 centimeter lang kniv frem fra sine ejendele på cyklen, hvilket førte til brug af peberspray fra politiets side.

Manden var ikke i besiddelse af den formodede hardballpistol, men man fandt en hardballpistol gemt ved en bygning nogle få meter fra det sted, hvor han opholdt sig sammen med kvinden.

Manden er nu sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen, overtrædelse af knivloven samt for ulovlig omgang med hittegods.