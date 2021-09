14.176 billeder hvoraf nogle var af mindreårige og 2.025 private e-mailadresser lå frit tilgængeligt for offentligheden i to uger. Først da to tyske turister opdagede det, blev fejlen rettet.

Der var 17-årige Marius Angelmann og han vens Louis Dickgiesser, der var dagens helte.

De besøgte den 12. august en udstilling på Dansk Arkitektur Center i København. Her satte de sig ind i et fotoboks, som var en del af udstillingen, og tog et billede af sig selv.

Da de skulle indtaste deres e-mails for at få billedet tilsendt, så de pludselig, at de kunne se alle de andre tusindvis af billeder og e-mails. Det skriver KøbenhavnLIV.

Marius Angelmann informere med det samme databruddet til Dansk Arkitektur Center, der efter lovens anvisninger melder det til Datatilsynet. Et bud, som Hanne Marie Motzfeld, lektor i digital forvaltning kalder meget alvorlig, selvom det 'bare' er billeder:

»Det er ret alvorligt. Det må ikke ske. Det giver nogle misbrugsmuligheder, og så kan man ovenikøbet finde de her unge. Det er slet ikke godt,« siger hun til KøbenhavnLIV.

Ifølge Dansk Arkitektur Center er databruddet sket, fordi der har vært en automatisk opdatering i styresystemet, som har ændret indstillingerne. Peter Wahlstrøm, IT & Facility Manager ved Dansk arkitektur Center er oplyser, at de er meget kede af sagen, men at de ikke har mistanke om misbrug:

»Vi har ingen mistanke om, at der har fundet misbrug af data sted, men det at muligheden for misbrug af data har været til stede, er noget, vi tager meget alvorligt,« siger han. Dog har institutionen ikke tænkt sig at kontakte de mange indehavere af e-mail-adresserne og fortælle dem om databruddet.