Bang.

Cirka 21:45 lørdag aften lød et ordentlig brag på Gyngemose Parkvej i Gladsaxe.

Det var den mulige bilbombe på en pakeringsplads, som teknikere fra Forsvaret havde beskudt, så der skete en eksplosion.

»Den mistænkelige genstand på Gyngemose Parkvej er beskudt af EOD (Forsvarets sprængningseksperter red.),« skriver Københavns Vestegns Politi lørdag aften på Twitter.

Et stort antal betjente, brandfolk og sprængningseksperter fra Forsvaret var hele lørdagen i gang med at tjekke om, der var en bilbombe på Gyngemose Parkvej i Gladsaxe. Foto: Presse-foto.dk

Det mest af dagen har der da også været stort drama i Gladsaxe.

Kl. 14:20 modtog politiet en anmeldelse fra en mand om, at der var monteret en genstand på hans bil, som kunne være en bilbombe.

Med det samme blev der sendt politi til området, der blev afspærret. Ligeledes blev der sendt bud efter sprængningseksperter fra Forsvaret.

B.T.s udsendte reporter har blandt andet set, at kriminalteknikerne valgte at sende en drone op over det område, hvor rullemarie var i gang med at undersøge plastikposen med den mulige bilbombe.

Her ses drone politiet har sat til at overvåge område i Gladsaxe, hvor rullemarie og bombehunde lige nu er ved at tjekke 'mistænkelige forhold' som vagtchef hos Københavns Vestegns Politi formulerer det. Foto: Presse-foto.dk

Samtidig har der været en evakuering af beboere tæt på parkeringspladsen.

Helt konkret var det beboere i tre boligblokke, der nu skulle forlade stedet i særlige evakueringsbusser.

I en pressemeddelelse bekræftede omkring kl. 20 lørdag aften fortalte politiet, at der har fundet en evakuering sted.

Præcis som B.T.s udsendte reporter havde set.

Her ses plastikposen mellem to biler på parkeringsplads. Foto: Presse-foto.dk

Efter sprængningen af den mulige bombe er det planen, at de evakuerede kan vende tilbage til deres lejligheder.

»Det sikres nu, at den er uskadeliggjort, så beboerne snart kan vende hjem,« slutter Københavns Vestegns Politi deres seneste indlæg på Twitter.

Om det så var en bilbombe, Forsvaret fik sprængt, er fortsat et stort spørgsmål, politiet ikke har oplyst.

