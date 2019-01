Den svindeldømte 53-årige nordmand Philip Holst-Cappelen er død.

Han blev fundet i sin celle 19. juli efter, at han havde sultestrejket på grund af sine ‘dårlige’ forhold i fængslet.

Den 53-årige, som var døbt André Simjak, sad syv år inde i en 18 år lang dom, som han fik for en række svindelnumre og kidnapningen af to svenske millionærer, skriver Dagbladet.

Kidnapningen resulterede i, at svindleren blev skrevet på den svenske ‘Ikaros’-liste, som er en liste over eftersøgte personer, der har begået særlig alvorlig kriminalitet.

Han blev arresteret i Spanien, hvorefter han blev dømt og sat i et fængsel i Härnösand i Sverige.

Men inden han endte der, og inden han døde af sin sultestrejke, som varede i en måned, var Philip Holst-Cappelen en berygtet svindler.

Allerede som 20-årig, i 1986, kidnappede han den danske daværende topchef for forsikringsselskabet Baltica, Peter Laub Christoffersen, og prøvede at få udbetalt 13 millioner kroner for hans frihed.

Kidnapningen varede i fire timer, inden topchefen slap ud af sit mareridt.

Politiet stormede et British Airways-fly, hvor kidnapperen og den kidnappede sad stille og roligt ved siden af hinanden.

Philip Holst-Cappelen gjorde ikke modstand, da han blev anholdt.

Og han blev heller ikke afskrækket fra at prøve samme nummer igen - og igen.

Efter at have afsonet otte år i fængsel for kidnapningen af den danske topchef og den kyniske afpresning af ham og hans familie, forsøgte han igen.

Men først i 2010.

I mellemtiden svindlede og bedrog han og fik i 2002 fire et halvt års fængsel for 120 strafbare forhold. Først her efter kastede han sig ud i kidnapning igen.

I 2010 udsatte han to svenske millionærer for samme behandling med fire måneders mellemrum.

Det lykkedes ham sammenlagt at tvinge 15 millioner kroner ud af de to ofre, og det er disse kidnapninger, han havde fået Sveriges strengeste tidsbegrænsede straf for - 18 år.

Hans metode var kold og kynisk.

Han holdt de svenske rigmænd som fanger i deres egne hjem i flere dage, imens han truede dem med at dræbe deres familie, hvis de ikke udbetalte store dele af deres formue til en bankkonto.

Holst-Cappelen havde ligeledes svindlet eller forsøgt at svindle fire norske rigmænd.

Men nu kan han ikke svindle flere. Han døde efter en måneds sultestejke i sin celle. Sultestrejken begyndte han på, fordi han var utilfreds med de forhold, han sad fængslet under.