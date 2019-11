En fransk statsborger sigtes af politiet for at planlægge et groft røveri mod firmaet Loomis, der transporterer kontanter.

Fredag har en dommer i Retten i Glostrup besluttet at varetægtsfængsle den 47-årige mand til 18. december.

Forleden blev Tayeb Si M-rabet offentligt efterlyst af politiet. Han er tidligere dømt for at have deltaget i et af danmarkshistoriens største røverier. Udbyttet var 62 millioner kroner og blev begået i 2008 mod Dansk Værdihåndtering i Glostrup.

Opdateres...