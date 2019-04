Landsretten er kommet frem til samme resultat som Retten i Hjørring og idømmer Danny Abdalla to års fængsel.

Den storkriminelle Danny Abdalla har onsdag fået stadfæstet sin dom for voldtægter og frihedsberøvelser.

Dommen er faldet ved Vestre Landsret. Ligesom ved Retten i Hjørring er Abdalla ved landsretten blevet idømt to års fængsel.

Anklagemyndigheden gik ellers efter at få Abdalla idømt forvaring.

52-årige Abdalla er blevet dømt for i 2014 i Randers at have tvunget en kvinde ind i en bil og kørt hende til en adresse i Frederikshavn. Her holdt han hende indespærret i et døgn, da hun blev udsat for seksuelle overgreb og tvunget til at sniffe kokain.

Få dage efter bortførelsen blev kvinden igen hentet i Randers mod sin vilje. Hun blev da kørt til en adresse i Aalborg og udsat for seksuelle overgreb.

Trods anklagerens påstand om forvaring er Abdalla ikke tilfreds med resultatet.

- Han ville gerne have været frifundet, for han er ikke tilfreds med rettens bevisvurdering, fortæller hans forsvarer, advokat Martin Andersen.

Blandt andet er Abdalla utilfreds med, at retten har tilsidesat nogle vidneudsagn, som angiveligt talte til Abdallas fordel. Ifølge Martin Andersen mente retten, at udsagnene var "konstruerede".

- Vi undersøger mulighederne for at få sagen behandlet ved Den Særlige Klageret, siger forsvareren.

Klageretten behandler blandt andet sager om genoptagelse af straffesager.

Straffen, som Abdalla onsdag har fået, er en tillægsstraf.

Han sidder allerede til afsoning i en anden sag. Den sag handler også om grov personfarlig kriminalitet. Han blev i oktober sidste år ved Vestre Landsret idømt 12 års fængsel for skyderi, voldtægter, overdragelse af kokain og våbenbesiddelse.

/ritzau/