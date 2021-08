Trods stribevis af hårde forbrydelser slap Jimmy Levakovic i 2019 for at blive udvist til Kroatien.

Nu er han på anklagebænken igen, og spørgsmålet om, hvorvidt en mand som ham skal kunne udvises, splitter den borgerlige blok.

De kriminelle fra Levakovic-familien havde iført sig kitler, mundbind og gummihandsker.

Under påskud af at skulle spritte af for kommunen trængte de ind hos ældre medborgere og frarøvede dem deres ejendele. Sådan lyder anklagen i en sag mod fire medlemmer af den berygtede Levakovic-klan, der i disse dage kører ved Retten i Glostrup.

Jimmy Levakovic slap i 2019 for udvisning. Her er han fotograferet foran Højesteret, hvor hans onkel Gimi Levakovic også slap for udvisning.

En af de tiltalte er 32-årige Jimmy Levakovic, og det er 23. gang, han er anklaget i en dansk straffesag. Denne gang er han tiltalt for 19 punkter, herunder hjemmerøveri, grove indbrud, tricktyveri og kørsel uden kørekort.

Anklagemyndigheden forlanger, at Jimmy Levakovic skal udvises for bestandig, men det bliver formentlig svært, for den storkriminelle gangster har Højesterets ord for, at han ikke kan udvises af Danmark.

»Det er fuldkommen vanvittigt. Han burde være udvist for lang tid siden,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Jimmy Levakovic tilhører tredje generation af den berygtede Levakovic-familie, der kom til Danmark fra Kroatien i 1970. I årenes løb har klanens mange medlemmer kostet det offentlige en svimlende sum penge i kontanthjælp, advokatsalærer og fængselsophold.

Ret til respekt for privatliv og familieliv 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed. - Den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8.

Jimmys onkel, Gimi Levakovic, gjorde Levakovic-klanen landskendt, da han skældte ud på sin sagsbehandler og flashede sine overarme i TV 2-serien 'Sigøjnerbossen – og hele hans kriminelle familie'.

Gimi Levakovic slap for udvisning, da Højesteret i 2016 valgte at omstøde landsrettens udvisningsdom med henvisning til artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Paragraffen sikrer alle borgere ret til privatliv og familieliv.

Højesteret fandt, at Gimi Levakovics status som eneforsørger til to mindreårige børn gjorde, at han ikke kunne udvises.

»Vi elsker Danmark,« jublede Jimmy Levakovic efter dommen – og med god grund, for kun tre år senere stod han selv i samme situation som sin berygtede onkel.

Sagen mod Gimi Levakovic i Højesteret. Her ses Levakovics søn Santino (tv.) og hans nevø foran Højesteret 12. maj 2016, hvor det nu er afgjort, at den kroatiske statsborger Gimi Levakovic undgår at blive udvist. Anklagemyndigheden får dermed ikke medhold i deres påstand.

I 2019 fik Jimmy Levakovic sin 22. dom for i alt 35 lovovertrædelser, herunder for hjemmerøveri mod en 66-årig kvinde på Østerbro i København. Rigsadvokaten bad Højesteret tage stilling til, om han kunne udvises, men også denne kendelse faldt ud til Levakovic-klanens fordel.

Udover at være storkriminel er Jimmy Levakovic nemlig far til tre børn.

Højesteret lagde vægt på, at Jimmi Levakovic bor i Danmark med sin samlever og tre mindreårige børn. Derudover spiller det også ind, at han selv har boet i Danmark hele sit liv og kun har været på en enkelt kort rejse til Kroatien.

Højesteret fandt på den baggrund, at »udvisning med sikkerhed ville være i strid med Menneskerettighedskonventionen og derfor også i strid med EU-retten«.

Fordi Menneskerettighedskonventionen på den måde blokerer for udvisning af kriminelle udlændinge, ønsker flere partier i blå blok, at Danmark udtræder af den. Og det er her, splittelsen i blå blok opstår.

»Man må bare erkende, at det her er en central uenighed. Jeg er ked af, at de andre partier lurepasser, for resultatet ser vi jo. At dybt kriminelle serieforbrydere, der bliver ved med at begå den ene forbrydelse efter den anden, udnytter deres status til at blive hængende i Danmark,« siger Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

Mads Fuglede (V) fotograferet i Folketingssalen. Venstre er ikke klar til at udtræde af de internationale konventioner.

Både DF og Nye Borgerlige vil have Danmark ud af de internationale konventioner. Nye Borgerlige har ligefrem gjort det til et 'ufravigeligt krav', at kriminelle udlændinge bliver udvist efter første dom.

Skulle blå blok få flertal efter næste folketingsvalg, vil navnet Levakovic derfor nok blive nævnt på regeringsforhandlingerne, men i Venstre har udtrædelse af konventionerne ingen gang på jord. I stedet ønsker Venstre, at EU skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal revidere konventionerne.

»Konventioner beskytter lande og især små lande som Danmark. Uden konventioner og internationale aftaler kan vi slet ikke sende nogen ud. Når man løber ind i sager, hvor man tænker, at det kan ikke være rigtigt, så er det kedelige svar, at der skal man ind i en lang politisk proces, hvor man får samlet nogle lande om at ændre konventionerne,« siger partiets udlændingeordfører, Mads Fuglede.

Sagen mod de fire tricktyve forløber over 17 retsdage. Der forventes at blive afsagt dom sidst i august.