Storken Tommy er forsvundet og har ikke været forbi sin rede og sin mage Annika i Smedager i et døgn.

Det skaber frygt hos Storkene.dk

»Det er noget møg det hele. Lige nu er det et meget kritisk tidspunkt, da der vil være unger i reden inden for 10 dage,« fortæller Jess Frederiksen, formand for Storkene.dk til TV2.

Og frygten fortsætter på Facebook, hvor foreningen skriver, at en eftersøgning i området heller intet resultat gav.

De mange storkeelskere har ellers i håb om at kunne hjælpe kontaktet Storkene.dk og fortalt om storke i området. Formanden selv, Jess Frederiksen, har også kørt rundt og ledt efter Tommy.

Der bliver dog kun ledt i en radius af to til tre kilometer, da storke sjældent flyver længere væk.

Skulle Tommy blive fundet, er bekymringerne dog ikke forbi.

Jess Frederiksen frygter nemlig, at Tommy er såret eller i værste fald død.

Tommys forsvinden vil have alvorlige konsekvenser for storkefamilien.

Magen Annika ruger nemlig på æg i øjeblikket.

Og skulle de udklække, mens Tommy er borte, kan hun ikke fodre dem.

Hun vil nemlig have svært ved at forlade reden, da hun ikke kan forlade ungerne. Forlader hun reden, betyder det ifølge Jess Frederiksen, at hun har forladt ungerne for altid.

Tommy og Annika har været et par siden 2014.

Skulle Tommy ikke komme tilbage, forventer storkene.dk også, at Annika finder en ny mage.

Tidligere har hun da også haft andre.

Før Tommy var det hanstorken Karlson, det var hendes eneste ene.