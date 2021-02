Efter coronasikring tager Retten i Holstebro hul på omfattende sag om mulig snyd med fiskekvoter via stråmænd.

En omfattende sag om mulig snyd med fiskekvoter begynder onsdag i Retten i Holstebro.

Det er den nordjyske storfisker Henning Kjeldsen, der er i centrum af straffesagen.

Han beskyldes for at have omgået reglerne og via stråmænd at have skaffet sig kontrol over fiskekvoter for flere hundrede millioner kroner.

Anklageren kræver en bødestraf og konfiskation af 231 millioner kroner.

Desuden kræves Henning Kjeldsen frataget retten til at drive erhvervsmæssigt fiskeri.

En advokat og en revisor, der har rådgivet fiskeren og underskrevet regnskaber, kræves også frakendt retten til at udføre deres erhverv.

Reglerne om, at man kunne købe og sælge kvoter til at fange en bestemt mængde fisk, blev indført i 2002.

Men snart begyndte der at komme kritik af, at reglerne førte til koncentration af kvoter hos nogle få fiskere - også kaldet kvotekonger.

I 2017 konkluderede Rigsrevisionen, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af reglerne havde været "meget kritisabel".

Daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen måtte efterfølgende afgive fiskeriområdet til sin ministerkollega Karen Ellemann.

Det er ikke mindst denne forhistorie, der gør retssagen spektakulær, lyder vurderingen fra professor i forvaltningsret Frederik Waage, Syddansk Universitet.

- Med retssagen i Holstebro får vi for første gang en form for retsopgør med nogle af de problemer, som den kontroversielle ordning for omsættelige kvoter i fiskeriet har givet anledning til.

- Det er ganske usædvanligt, at politiet både kræver bøde og konfiskation af mere end 200 millioner kroner i en sag, hvor Fødevareministeriet tidligere har spillet en hovedrolle på grund af kritisabel sagsbehandling, siger han.

Sagen var sat til at begynde 14. januar, men blev udskudt grundet skærpede coronaregler.

Siden er retssalen blevet udstyret med plexiglas, så de ti tiltalte, deres advokater samt dommere og domsmænd kan holde coronasikker afstand.

Under normale omstændigheder ville sagen blive behandlet af en dommer og to domsmænd.

Men retten har valgt at sætte en ekstra dommer og en ekstra domsmand på, så man er garderet i tilfælde af sygdom.

Henning Kjeldsens advokat, Olaf Koktvedgaard, ønsker ikke på forhånd at oplyse, hvordan hans klient stiller sig til tiltalen.

Der er afsat 25 retsdage til sagens behandling, og der ventes dom i maj eller juni.

/ritzau/