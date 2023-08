Søndag eftermiddag har der været et færdselsuheld på Storebæltsbroen i østgående retning

Storebæltsbroen er lukket for al biltrafik i retning mod Sjælland søndag eftermiddag.

Det skriver Sund & Bælt på deres hjemmeside.

Sund & Bælt skriver, at det skyldes et færdselsuheld. Der må forventes kø, lyder det videre.

»Der er tale om et materielt færdselsuheld imellem to køretøjer. En der er blevet påkørt bagfra. Ikke noget alvorligt, men det tager lidt tid at rydde op, når det er derude,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Nis Henriksen.

Han beder også billisterne om at være opmærksomme og sætte farten ned ad hensyn til dem, der arbejder med oprydningen ude på broen.

Hos Fyns Politi har de også en opfordring, og det er, at udsætter din rejse, hvis du skal østpå over broen.

Grunden til det er, at der lige nu er en kæmpe ophobning af trafik på østsiden af broen.

Det er forventningen, at broen vil være spærret frem til klokken 16.30 søndag eftermiddag.

Vejdirektoratet skriver også på deres hjemmeside, at der er langsom trafik, da vejen er lukket.