Storebæltsbroen er mandag eftermiddag blevet lukket for trafik i begge retninger.

»Der er opstået brand i en lastvogn,« fortæller trafikvagt ved Storebæltsbroen, Thomas Stege, til B.T., hvilket politiet bekræfter.

Politiet har skrevet på Twitter, at der nu er åbnet et spor på motorvejen.

Der er nu på Storebæltsbroen åbnet i 1 vognbane i østgående retning. Vestgående retning og togtrafik stadig standset. — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 2, 2018

Beredskabet er dog fremme og er i fuld gang med slukningen af branden.

»Folk skal forvente en del kø,« siger han.

Netop derfor opfordrer Vejdirektoratet til, at bilister tager en pause på vejen, så de slipper for at sidde i kø. De skriver på Twitter, at broen tidligst forventes åbnet klokken 15.

E20 Storebæltsbroen er fortsat spærret i begge retninger pga. en brændende lastbil. Det forventes tidligst, at broen bliver genåbnet kl. 15.00. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) July 2, 2018

Brand og redning arbejder på stedet. Hold eventuelt en pause på vejen, så I slipper for at holde i kø på motorvejen. Som skrevet står, er der pt. ingen tidshorisont for genåbning af broen. #dktrafikinfo. https://t.co/z97BL92hDT — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) July 2, 2018

Ild i lastbil på Storebæltsbroen. Foto: Philip Gade Nielsen Vis mere Ild i lastbil på Storebæltsbroen. Foto: Philip Gade Nielsen

Der er stor røgudvikling fra branden i lastbilen. Foto: Magnus Søgaard Vis mere Der er stor røgudvikling fra branden i lastbilen. Foto: Magnus Søgaard