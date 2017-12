På Storebæltsbroen er der mandag aften helt spærret for biltrafik i retning mod Sjælland på grund af et uheld.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til BT.

Vagtchef Søren Østervig har kun få oplysninger om, hvad der er sket.

»Som udgangspunkt drejer det sig om to biler. Der er fire tilskadekomne, men det skulle ikke være alvorligt,« siger han.

Vagtchefen fortæller, at politiet arbejder på højtryk for at rydde op på stedet. Men der er fortsat ingen klarhed over, hvornår der igen kan køre biler i retning mod øst over broen.

Storebæltsbroen østgående. Grundet færdselsuheld på Østbroen er broen lukket ved Knudshoved i østgående retning.