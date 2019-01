I retning mod Fyn er Storebæltsbroen igen åben for trafik. Opstår der igen kø, lukkes der på ny i 30 minutter.

Efter en lukning på godt 30 minutter er Storebæltsbroen onsdag klokken 16.30 igen åben for al biltrafik i retning mod Fyn.

Det oplyser Sund og Bælt, efter at broen blev lukket på grund af kødannelse.

Samtidig siger Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at hvis der igen opstår kø, vil samme procedure blive anvendt med lukning i cirka 30 minutter.

Dagen igennem har der hersket kaotiske tilstande på broen, efter at et lyntog på vej fra Fyn til Sjælland omkring klokken 07.35 blev ramt af dele fra et godstog. I ulykken blev seks personer dræbt.

Samtidig har voldsom vind fra stormen Alfrida skabt yderligere problemer. Derfor frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer. Hastighedsbegrænsningen er sat til 50 kilometer i timen. Restriktionen ventes dog ophævet klokken 18.

Morgenens togulykke er den værste på dansk grund i mere end 30 år. Ud over de seks dræbte kom 16 personer lettere til skade.

Man skal helt tilbage til 25. april 1988 for at finde en værre togulykke i Danmark. Dengang blev otte mennesker dræbt og 72 kvæstet ved en togulykke i Sorø, hvor et tog med høj hastighed kørte af sporet.

/ritzau/