Lørdag nåede Storebæltsbroen at være lukket for trafik mod Fyn i over en time på grund af personredning.

Storebæltsbroen er igen åben for trafik i vestgående retning mod Fyn, oplyser Sund og Bælt, som er selskabet, der varetager Storebæltsbroen.

Der advares dog om kødannelse i retning mod Fyn, skriver Sund og Bælt på Twitter.

Broen nåede at være lukket i over en time fra klokken 16.10. Årsagen var en personredning, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Vedkommende er nu sammen med politiet og i god behold, lyder det.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til hændelsen.

/ritzau/