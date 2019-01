Der kan nu køre biler i begge retninger over Storebæltsbroen. Togtrafik genoptages tidligst klokken 15.

Storebæltsbroen er åbnet for biltrafik i retning mod Fyn, skriver Sund & Bælt på Twitter klokken 12.15 onsdag.

Dermed er broen åben i begge retninger efter en togulykke onsdag, der kostede seks mennesker livet. Trafik i retning af Sjælland blev åbnet omkring klokken 10.30.

Vindfølsomme køretøjer frarådes kort før middag stadig at køre over broen. Det er også kun tilladt at køre 50 kilometer i timen.

DSB oplyste omkring klokken 11, at togtrafikken fortsat er helt stoppet over Storebæltsbroen. Der er indsat togbusser.

- Da broen har været lukket hele morgenen, er der tæt trafik og kødannelser, skriver DSB i pressemeddelelsen.

Al trafik over Storebæltsbroen blev standset tidligere onsdag. I første omgang var det vinden, der midt på natten satte en stopper for bilisterne. Siden var det den alvorlige togulykke.

Togtrafikken over Storebælt vil ifølge DSB tidligst blive genåbnet klokken 15.

- Tog mellem landsdelene kører i øjeblikket kun til og fra henholdsvis Korsør og Nyborg, skriver DSB i en pressemeddelelse.

Ulykken skete på lavbroen - den del af Storebæltsbroen, der ligger mod Fyn.

Dele af et godstog ramte et passagertog omkring klokken 07.30. Det fik passagertoget til at foretage en kraftig opbremsning.

