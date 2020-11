Storebæltsbroen er genåbnet efter uheld i kraftig vind, oplyser Vejdirektoratet. Ingen kom til skade.

Køretøjer kan torsdag eftermiddag atter passere på Storebæltsbroen, der har været spærret efter et uheld tidligere på dagen. Ingen kom til skade.

Det oplyser Storebæltsbroen i en varsling kort før klokken 16.30.

Siden torsdag morgen har Vejdirektoratet advaret mod at køre med vindfølsomme køretøjer over broen, fordi der var godt gang i blæsten. Og det er netop vinden, som har ført til uheldet, der skete kort før klokken 14.30.

- En varebil kom kørende med en mandskabsvogn bagpå. Mandskabsvogne er forholdsvis lette og med store flader, som vinden hurtigt kan få fat på. Det er det, der er sket, siger vagtchefen.

Indledningsvis var det udelukkende sporet i retning mod Fyn, der var lukket. Kort før klokken 16 blev begge spor spærret på grund af oprydning på stedet. En halv time senere var den åbnet igen.

- Vi skulle have noget plads til at arbejde ude på broen, og det krævede, at det andet spor blev lukket, siger vagtchefen.

Selve varebilen er flyttet fra stedet, og oprydningen bestod i at få selve mandskabsvognen bugseret væk.

Advarslen er kort før 16.30 ikke afblæst. Den kraftige vind ventes at aftage i løbet af torsdag aften, og indtil da frarådes vindfølsomme køretøjer at tage turen over broen.

/ritzau/