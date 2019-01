Der er sket store skader på køreledningsanlæg i forbindelse med togulykke på Storebæltsbroen.

Der kører ingen tog over Storebælt resten af døgnet onsdag som en konsekvens af alvorlig togulykke. Det oplyser Banedanmark på Twitter.

Køreledningsanlægget har fået store skader i forbindelse med ulykken.

Banedanmark skriver videre, at man håber at kunne genoptage togtrafikken over Storebælt torsdag. Der er ikke umiddelbart angivet noget tidspunkt.

Fra DSB lyder "en forsigtig prognose" dog, at togene kører igen mellem Fyn og Sjælland torsdag morgen klokken 04.

Ulykken fandt sted onsdag omkring klokken 07.35, da dele fra et godstog ramte et modkørende passagertog.

Seks personer mistede livet, mens 16 blev kvæstet. De kvæstede meldes alle uden for livsfare.

Som følge af ulykken er statens kriseberedskab - National Operativ Stab - blevet aktiveret. Det sker ved større kriser og katastrofer.

Efter ulykken var Storebæltsbroen i flere timer spærret for biltrafik. Omkring klokken 12.15 var broen atter åben for vejtrafik i begge retninger.

